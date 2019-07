Napoli, minaccia la moglie e il figlioletto armato di coltello e roncola: preso

Martedì 30 Luglio 2019, 19:15

Gli agenti del commissariato Vicaria - Mercato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 34enne, gravemente indiziato di atti persecutori e porto abusivo di armi in luogo pubblico.Dallo scorso maggio l’uomo ha iniziato a minacciare l’ex compagna e la sua famiglia, anche in presenza del figlio minore, brandendo un coltello, una roncola ed una pistola giocattolo priva del tappo rosso.I poliziotti lo hanno rintracciato e arrestato.