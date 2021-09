Miracolo di San Gennaro, divieto di traffico e di sosta: le disposizioni in vigore il 19 settembre

È stato istituito un dispositivo temporaneo di traffico in via Duomo, a Napoli, in occasione della festività di San Gennaro 2021”, il 19 settembre. Tra via Filangieri e via Foria, dalle 7 alle 14, c'è il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza, di soccorso e della Protezione civile; mentre tra via Tribunali e piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, dalle 23 del giorno precedente e fino alle 20 del settembre, scatta il divieto di sosta con rimozione coatta delle vetture su tutti e due i lati della carreggiata.

In occasione della festa la strada s'illumina con le luminarie volute dalla Camera di Commercio: l'accensione è fissata per sabato 18 settembre, alle 19.30. Sul sagrato della Cattedrale: il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, l'arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

Per vedere da vicino il miracolo, si può accedere in chiesa domenica 19, dalle 8 alle 21. Capienza massima consentita 450 persone per le misure anti-Covid. In particolare, alle 10, l'arcivescovo è chiamato ad aprire la cassaforte, che contiene il reliquiario con le ampolle del sangue da portare sull'altare maggiore. Attesa la liquefazione del sangue. E, al termine della celebrazione, dopo la benedizione conclusiva, il vescovo come da tradizione percorre la navata centrale, raggiungendo via Duomo per esporre ai fedeli e alla città le ampolle.