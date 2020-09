San Gennaro, i napoletani sperano nel miracolo ai tempi del Covid: «Liberaci tu»

C’è grande attesa per le celebrazioni dedicate a San Gennaro che già stasera, ha radunato all’interno ed all’esterno del Duomo decine di fedeli. Tutti in attesa del miracolo più noto - e forse più atteso - degli ultimi anni. Un prodigio che stavolta, come è stato ribadito più volte, si estende a tutto il mondo messo in ginocchio dal covid-19.

«Non è una cosa che riguarda solo noi - affermano i fedeli - o solo la città di Napoli. Stavolta è diverso. Siamo tutti colpiti da questo virus e tutti ci dobbiamo pregare. Ci auguriamo che San Gennaro sia buono con noi e ci tiri fuori da questa situazione. Questo sarebbe il vero miracolo, ma siamo sicuri che non ci farà mancare il suo aiuto ed il suo sostegno».

Non tutti però, credono che il santo patrono debba essere clemente. C’è anche chi vede questa emergenza come un momento utile per riflettere. «Se fossi il santo - dichiara una signora - non farei il miracolo. Sarebbe un modo per invitare tutti a riflettere sugli errori commessi. Il sangue di San Gennaro è prezioso per noi tutti e dobbiamo imparare ad essere rispettosi della ora e dei privilegi che abbiamo».



