Monti Lattari, casa abusiva nel parco e caseificio di Agerola irregolare

Una coppia di Agerola è stata denunciata per aver costruito abusivamente, in un terreno di sua proprietà sottoposto a vincoli paesaggistici. All'interno del paco regionale dei Monti Lattari è stata individuata e sequestrata l’abitazione di circa 100 metri quadrati. Denunciato a piede libero anche il titolare di un caseificio di Agerola, che aveva omesso la visita medica e la formazione dei dipendenti. Per lui, sanzioni penali e amministrative per un totale di 11mila euro.