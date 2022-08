Napoletano stroncato da malore muore su un rimorchiatore ad Ancona

Questa mattina a bordo di un rimorchiatore al porto di Ancona è morto un primo ufficiale di coperta di 41 anni a seguito di un malore. L'uomo, originario di Napoli, si trovava nel suo alloggio sull'imbarcazione «Blue boy», ancorata al molo 1 quando attorno alle 6:30 è stato colpito da un malore improvviso. I colleghi a bordo si sono accorti che qualcosa non andava e hanno tentato di soccorrerlo, chiamando anche il 118. I soccorsi arrivati a bordo del rimorchiatore non sono riusciti a far ripartire il cuore del marittimo.

L'imbarcazione, che fa stanza al porto dorico, è una unità logistica di appoggio per le piattaforme petrolifere. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Torrette. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto intervenuta con il personale di terra a bordo del rimorchiatore.