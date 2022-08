Cancellate danneggiate e divelte. Così si presentavano stamattina le recinzioni di protezione della mostra d'Oltremare a Napoli, nei pressi del parcheggio di via Marconi.

«Un'azione criminale», come denunciato dalla Mostra d'Oltremare spa sulla propria pagina Facebook. La Mostra d'Oltremare è una delle principali sedi fieristiche italiane e del mezzogiorno e si estende su una superficie di 720000 m² comprendente edifici di notevole interesse storico-architettonico, oltre a padiglioni espositivi più moderni

APPROFONDIMENTI IL CASO Mostra d'Oltremare, divelte le recinzioni: «Azione... LA SCOMPARSA Napoli, Vomero in lutto per la morte di un decano dei commercianti... IL CASO Scampia, appiccano un incendio con fuochi d'artificio: video su... L'INTERVENTO Napoli, controlli a tassisti irregolari e autisti abusivi: scattano...

«Così si presentava questa mattina la recinzione appena installata nei pressi del parcheggio di via Marconi: ignoti hanno divelto con forza la cancellata e le giunzioni provocando un danno economico rilevante e, soprattutto, tentando di vanificare gli sforzi che quotidianamente Mostra d’Oltremare fa per garantire al massima sicurezza del pubblico che frequenta il parco e degli operatori impegnati in attività fieristiche e congressuali. La modalità e i danni riportati fanno pensare non all’azione di un singolo teppista, ma di un gruppo criminale organizzato. Mostra d’Oltremare ha immediatamente attivato il sistema di controlli per l’identificazione e la denuncia dei responsabili».