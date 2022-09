Motorino per consegnare la droga, fermato pusher a Castellammare

Un 22enne è stato arrestato in piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia, mentre era seduto sullo scooter che utilizzava come mezzo itinerante per consegnare droga. Aveva appena ceduto una pallina di cocaina a un cliente che però sfuggito al controllo.

Bloccato e perquisito dai carabinieri, il ragazzo è stato trovato in possesso di altre 6 dosi della stessa polvere bianca e una stecchetta di hashish. Nelle tasche anche 670 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il giovane è finito in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.