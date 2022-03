Movida a Napoli, fermate in strada 3 ragazzine con bevande alcoliche

Movida a Napoli e controlli serrati: i vigili urbani hanno intercettato in calata Trinità Maggiore un gruppo di cinque ragazzine, di cui tre stavano consumando bevande alcoliche in strada. Dalla verifica effettuata è emerso che le tre minorenni avevano appena 15 anni. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a risalire al titolare del locale che aveva venduto gli alcolici alle ragazzine e il responsabile verrà denunciato in base all'articolo 689 del codice penale e deferito alla Questura per eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività. Le minori sono state riaffidate ai genitori che hanno espresso apprezzamento per l'intervento.

