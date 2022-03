Controlli anti-movida nei quartieri di Napoli: decine di multe, otto denunce

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Vomero, Montecalvario, Decumani e Bagnoli, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza, personale del servizio autonomo della polizia locale e della polizia metropolitana di Napoli, con il supporto dei reparti mobili di Napoli e Taranto, hanno effettuato controlli nei quartieri Chiaia e Vomero, ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico e a Bagnoli.

APPROFONDIMENTI CONTROLLI Blitz anti-movida a Napoli, controlli in zona Chiaia e centro storico L'ARRESTO Napoli, nascondeva pistola e munizioni in casa: arrestato 41enne LA CRIMINALITÀ Napoli, rapina al girarrosto di Agnano: cliente minacciato con una...

Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando in via Toledo, via Chiaia, piazza dei Martiri, corso Vittorio Emanuele, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia e piazza Trieste e Trento hanno identificato 120 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 15 veicoli e 14 esercizi commerciali sanzionandone due per occupazione abusiva di suolo pubblico in via Riviera di Chiaia e due in via Bisignano e in vicoletto Belledonne a Chiaia per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito in violazione dell’ordinanza sindacale.

Inoltre, la titolare di un locale in via Ferdinando Galiani è stata sanzionata poichè priva del green pass e della mascherina, per non aver fatto rispettare il distanziamento sociale alla clientela e per aver consentito a un cliente, in occasione di una festa privata, di esplodere all’esterno del suo locale una batteria di fuochi d’artificio senza le prescritte autorizzazioni; il cliente è stato invece denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.

Gli operatori in via San Pasquale e in via Pallonetto a Santa Lucia hanno sanzionato due persone poiché sorprese a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo mentre in via Vittorio Imbriani, via Generale Orsini, via Riviera di Chiaia, via Nisco, via Caracciolo e via Lucilio ne hanno denunciate 8 poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; tre di queste sono state denunciate anche per inosservanza agli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposte.

Infine, insieme a personale della polizia locale, hanno contestato 172 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, per guida senza casco protettivo, per mancata esibizione dei documenti di circolazione e per mancato utilizzo del tagliando di pagamento nei parcheggi con strisce blu e rimosso un veicolo in divieto di sosta. Gli agenti del commissariato Montecalvario in via Toledo, largo Berlinguer e nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 144 persone, sanzionandone due poiché sprovviste di mascherina e sei per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovate in possesso di hashish e marijuana.

Inoltre, hanno controllato 9 esercizi commerciali sanzionando il dipendente di un bar in vico Due Porte a Toledo poiché privo dei dispositivi di protezione individuali ed un cliente di un bar in piazza Baracche anch’egli privo di mascherina e, con il supporto della polizia locale, hanno rimosso 5 veicoli e contestato 21 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata. I poliziotti in vico Due Porte a Toledo hanno denunciato un 20enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un tirapugni.

LEGGI ANCHE Movida a Napoli, controlli nella notte da Chiaia al Vomero e a Bagnoli

Gli agenti del commissariato Decumani, nel centro storico, e in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Santa Maria di Costantinopoli, via Mezzocannone, piazza Bellini, via San Sebastiano, via San Pietro a Majella, via Candelora, via Santa Chiara, via San Giovanni Maggiore a Pignatelli e in via Banchi Nuovi, hanno identificato 89 persone e controllato 3 esercizi commerciali. Hanno contestato 32 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e rimosso 27 veicoli per sosta vietata.

Gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in piazza Vanvitelli, belvedere di San Martino, piazza Medaglie d'oro, via Aniello Falcone, via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti dove hanno identificato 70 persone, controllato 3 esercizi commerciali e, con il supporto di personale della Polizia Locale, rimosso 2 veicoli per sosta vietata e contestato 17 violazioni del Codice della Strada. Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli in via Coroglio, via Cattolica, via Nisida, via Bagnoli, via Caio Duilio, piazza Bagnoli e via Di Pozzuoli hanno identificato 16 persone.