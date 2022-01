Movida a Napoli, solito copione: ressa e tensioni a Chiaia, tutti senza mascherine

Allo scoccare della mezzanotte i vicoli di Chiaia sono già off limits. Un serpentone umano impressionante, una calca indescrivibile: perdete ogni speranza o voi ch'entrate immaginando di potervi rilassarsi magari davanti a un drink o facendo due chiacchiere in tranquillità con gli amici nella zona dei baretti. Ma per chi non avesse vissuto sabato notte questa esperienza c'è sempre la possibilità di rivedere i filmati girati dai residenti nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati