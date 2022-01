Napoli, movida e violazioni anti-Covid: 49 locali, bar e pizzerie controllati

Controlli sulla movida e sul rispetto delle norme anti-Covid da parte della Polizia locale di Napoli. Nei luoghi di maggiore attrazione per i turisti e per i cittadini sono stati effettuati 47 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie: il bilancio è di 43 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati, tra l'altro, rimossi 33 veicoli con i carri gru, sanzionati ed allontanati quattro parcheggiatori abusivi.

Gli agenti della Municipale hanno eseguito inoltre 112 controlli per la normativa anti-Covid, sia all'interno sia all'esterno delle attività commerciali, elevando in totale 25 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina. In via dei Mille, sempre per non aver controllato la regolarità del Green Pass dei propri clienti, è stata sanzionata una palestra al cui interno venivano sorpresi ad allenarsi clienti sprovvisti del documento rafforzato. Infine nelle zone maggiormente frequentate dai giovani sono stati monitorati tra il Centro storico e Vomero i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche ai minori, verbalizzando due locali in calata Trinità Maggiore e in via dei carrozzieri a Monteoliveto.

Altri controlli sono stati eseguiti dai catabinieri nelle strade dei Quartieri spagnoli, a Chiaia, nella zona universitaria e nel quartiere Porto: sanzionate 4 persone per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nei Quartieri Spagnoli i militari dell’Arma hanno sanzionato 2 titolari di altrettanti locali che consentivano la consumazione di cibi e bevande al banco e ai tavolini esterni a clienti che non avevano la prevista carta verde. In più, gli uomini della Benemerita hanno elevate 14 le sanzioni al codice della strada ed uno scooter sequestrato e denunciato 3 giovani perché trovati alla guida nonostante non avessero mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. A Chiaia – in via Salita Vetriera - i miltari hanno rinvenuto e sequestrato 62 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. La droga, pronta per essere venduta, è stata trovata nel giardino condominiale di uno stabile.