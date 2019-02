Movida al Vomero, l'odissea di via Falcone: torna il degrado del giorno dopo

Venerdì 22 Febbraio 2019, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’odissea senza fine per i residenti di via Aniello Falcone. I residui dell’ultima notte di schiamazzi, durata fino alle 3.30, sono testimoniati da un video pubblicato sul gruppo Facebook «Sei del Vomero se…». Nel video è possibile vedere lo stato del muretto di Via Falcone questa mattina, cosparso di bicchieri e bottiglie di vetro. Sul social network non sono mancati i commenti negativi per lo stato di degrado cui versa l’asse viario.«L’inciviltà è degli avventori ma anche dei gestori che sfruttando il muretto panoramico come estensione dei loro esigui posti a sedere potrebbero almeno ripulire» o ancora «I gestori potrebbero farsi carico la sera prima di chiudere di togliere tutto. Do ut des. No?». Ma c’è anche chi si schiera a favore dei gestori dei locali della zona, additando come colpevoli gli addetti alla nettezza urbana e il comune: «Non è colpa dei baretti ma delle persone che non gettano nulla nei contenitori...Inoltre la pulizia dei giardinetti non riguarda i gestori dei bar ma della nettezza urbana...Non dovreste lamentarvi dei baretti ma del comune che non fa nulla per pulire!».Poche ore prima, nello stesso gruppo Facebook è stato postato inoltre un secondo video denuncia in cui si vede una bambina camminare nei giardinetti Taranto, solo pochi metri più avanti, circondata da piatti sporchi, resti di pizza e bicchieri rotti.