Chiaia, cocktail bar aperti nella notte, ordinanza violata: due sanzioni

Movida al centro dei controlli fino all’alba, tolleranza zero per il mancato rispetto della recente ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi. A intervenire i carabinieri, che hanno sanzionato i titolari di due cocktail bar di vico Belledonne Chiaia: le attività dopo le due di notte erano ancora aperte. Uno dei due titolari è stato sanzionato anche per non aver rispettato le norme anti-Covid, perché aveva consentito l’ingresso senza Green pass a un cliente, anche lui multato.

Durante le operazioni, i militari hanno elevato sette sanzioni al codice della strada a ragazzi senza casco in sella allo scooter. Denunciato anche un autista per non aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio e un parcheggiatore abusivo colpito, tra l’altro, anche dal divieto di accesso al centro urbano.