​Movida violenta nel Napoletano: party con centinaia di giovani finisce in una mega rissa, volano tavoli e sedie

Ultimo aggiornamento: 17:15

Volano tavoli e sedie. In pochi istanti la serata si fa incandescente, sicuramente non per la musica, e il locale si trasforma nell’arena dove decine di giovanissimi iniziano a picchiarsi con qualsiasi cosa trovano a portata di mano.durante un party organizzato da alcuni pr del vesuviano ed affollato da diverse centinaia di giovani.Ancora ignoti i motivi, probabilmente uno sguardo di troppo a qualche ragazza o un apprezzamento che non è stato gradito. Sta di fatto che alcuni di loro hanno iniziato a scagliarsi con violenza contro un solo ragazzo, lanciando da lontano anche dei tavoli che erano presenti a bordo piscina.Invano alcuni hanno provato a dividere e a fermare la furia del branco. Stando al racconto di alcuni presenti, pare non sia stata allertata nessuna forza dell’ordine.