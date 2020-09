Metrò 1, due treni guasti e addetti in malattia: stop linea a piazza Dante

Torna a essere limitata da Piscinola a piazza Dante la circolazione della linea 1 della metropolitana. Il motivo è uguale a quello di stamane, il guasto di un treno. Alle 16.30 la situazione era tornata regolare ma ora il servizio è nuovamente rallentato. Una giornata nera, di caos e disagi, per gli utenti della metropolitana. La procedura per mettere in esercizio altri treni è rallentata dall'assenza per malattia di diversi dipendenti.



Ultimo aggiornamento: 19:30

