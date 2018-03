Tre napoletani scomparsi in Messico, gli avvocati: «Pronta una task force dell'Interpol»

Mercoledì 7 Marzo 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una task force dell'Interpol già nei prossimi giorni potrebbe partire per il Messico e affiancare gli investigatori messicani per fare luce sulla sorte dei tre italiani di cui non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio. A darne notizia sono stati l'avvocato Claudio Falletti e l'avvocato Luigi Ferrandino, legali della famiglia dei tre napoletani scomparsi - Raffaele Russo, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino - nel corso di un incontro con i giornalisti. Nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche l'avvocato Claudio Falleti, che ieri ha accompagnato i familiari dei sequestrati alla Farnesina dal ministro Alfano, e Francesco Russo, figlio di Raffaele e fratello di Antonio, i legali della famiglia Russo hanno anche annunciato di volere inoltrare richiesta per due incontri con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella e con Papa Francesco.«Questo don Angel, di cui si è parlato nei giorni scorsi, secondo quanto emerso dalle nostre indagini è persona nota alle forze dell'ordine e sarebbe un riferimento del cartello criminale che si sostiene abbia sequestrato i nostri connazionali: non sappiamo ancora se sia stato ascoltato semplicemente perché motivi investigativi suggeriscono di non diffondere informazioni in merito a questa attività». ha continuato Ferrandino, avvocato della famiglia dei tre napoletani scomparsi in Messico, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa. «Al momento, comunque, non sappiamo neppure se questo Don Angel sia stato individuato», sottolinea Ferrandino.