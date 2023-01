Napoletano di 25 anni arrestato per rapina commessa a L'Aquila

Arrestato nella sua abitazione in via Vicinale Palazziello, un 25enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d’Appello di L’Aquila – Ufficio esecuzioni penali.

Il giovane è stato condannato alla pena di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione e a una multa di 800 euro per rapina e lesioni personali aggravate, commessi a Pescara a settembre del 2020.