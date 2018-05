Ventenne napoletano morto in ospedale in attesa di trapianto. La sorella: me lo hanno ucciso

Mercoledì 23 Maggio 2018, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 09:34

Aperta un'inchiesta sulla morte di Giuseppe Esposito, napoletano di vent'anni, deceduto il 17 maggio all'ospedale Umberto I di Roma mentre era in attesa del trapianto di polmoni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dai familiari. Il pm Roberto Felici ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario dove era attaccato il giovane, affetto da fibrosi cistica, il suo cellulare e la cartella clinica. I risultati dell'esame autoptico sono attesi entro sessanta giorni.Esposito era ricoverato nel reparto dal 5 maggio per fare una serie di analisi al fine di verificare la possibilità di un trapianto di polmoni. «Mio fratello era lucido e vigile - racconta la sorella Michela al Tempo- ma dopo avere effettuato la tracheotomia a partire dalla sera di domenica 13 maggio le sue condizioni sono cominciate a peggiorare». La situazione precipita la notte del 16 maggio. «Intorno alle due di notte - prosegue la sorella - Giuseppe invia un messaggio a mia madre chiedendo di denunciare tutti, che lo stavano uccidendo. Ci siamo precipitati in ospedale e abbiamo appurato che i sanitari stavano effettuando le cure e che il problema era legato al macchinario, l'Ecmo che serve per abbassare il livello di anidride carbonica nel sangue, a cui doveva essere sostituito il filtro». «Alle sette di mattina del 17 maggio - aggiunge sorella del giovane - siamo stati informati che la situazione era drammaticamente precipitata: ci hanno fatto entrare nel reparto e alle 7.20 è stata dichiarata la morte di Giuseppe».Su Facebook Michela affida a un post la sua amarezza: «Lo hanno fatto morire dissanguato, non è morto per la fibrosi cistica. Non abbassiamo l'attenzione su questa cosa, solo così posso sapere la verità confidando nella magistratura». Oggi Michela Esposito sarà ospite di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso.