Napoli, 200 schede Sim in tasca: 24enne fermato vicino alla stazione

In vico VI Duchesca a Napoli i poliziotti hanno notato uno strano scambio e inseguito un giovane in sella a uno scooter. Dopo un breve tratto, lo hanno raggiunto e bloccato in uno stabile e trovato in possesso di 30 schede Sim e 3 cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Non solo. Da un controllo nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto altre 173 schede Sim.

Per questo, il 24enne gambiano è stato denunciato per ricettazione.