Napoli, scacco alla gang del contrabbando: sgominata la rete europea, 28 arresti

Martedì 18 Giugno 2019, 07:15

I carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di 28 soggetti ritenuti responsabili di contrabbando di sigarette.L’operazione si è svolta tra i comuni di Casavatore, Afragola, Ercolano, Caivano, San Sebastiano al Vesuvio, Casoria, Casalnuovo di Napoli e San Giorgio a Cremano.Le indagini hanno consentito di ricostruire un traffico di tabacchi gestito da due associazioni criminali strutturate in modo piramidale operanti in più Stati esteri.Le investigazioni, portate avanti anche con il supporto di forze di polizia estere e dell’ufficio anti frodi dell’Unione Europea con sede a Bruxelles, hanno permesso di sequestrare 14 tonnellate di sigarette di contrabbando che si traducono in un danno erariale (in termini di evasione di imposte, accise e dazi doganali) di 2,5 milioni di euro.