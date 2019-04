Domenica 7 Aprile 2019, 14:00

Un uomo di 38 anni, napoletano, è stato arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato di Ponticelli per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due volanti della polizia sono intervenute poco prima di mezzanotte in via Capri, dove l'uomo stava dando in escandescenze lanciando oggetti dalle finestre di casa dopo avere aggredito la madre.Armato di una forbice e di un cacciavite, il giovane si è scagliato contro i poliziotti, ferendoli: ne è nata una violenta colluttazione durante la quale l'uomo ha continuato a inveire contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni, prima che gli stessi riuscissero a disarmarlo e ad arrestarlo.