Martedì 3 Luglio 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 11:58

Sarebbe stato aggredito nel cuore della notte da due sconosciuti, che lo avrebbero accoltellato senza alcun motivo. E’ la versione raccontata agli agenti da A. P., 46 anni, con precedenti di polizia, arrivato nella notte tra lunedì e martedì al Pronto Soccorso del Loreto Mare con diverse ferite alla schiena. Il fatto sarebbe avvenuto in via Scalea, a Portici. L’uomo è stato operato ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.