Racket della raccolta rifiuti, non paghi? Camion a fuoco

Mercoledì 21 Novembre 2018, 09:17

Gli affiliati del clan Moccia imponevano il racket all'azienda di igiene urbana che raccoglieva i rifiuti ad Afragola. Al netto rifiuto del titolare della «Go Service Scarl» scattò la ritorsione. Un commando di tre persone armate e con il volto coperto da passamontagna bloccò un autocompattatore e lo distrusse con il fuoco. Due mesi prima, gli emissari della cosca avevano fermato durante la raccolta alcuni automezzi della stessa ditta, facendosi consegnare le chiavi dagli autisti. E prima di allontanarsi dissero a uno degli operai: «Riferisci al tuo titolare che se vuole lavorare qui ad Afragola deve pagare. Questo è il primo e l'ultimo avvertimento».Ieri, per quell'incendio, avvenuto all'alba dell'11 agosto 2017 nell'area di stazionamento dei mezzi della «Go Service Scral», in Via Cinquevie ad Afragola, a poche centinaia di metri della Stazione Tav, c'è stata la retata ordinata dalla Dda. Le manette sono scattate per Michele Puzio, 55 anni, suo fratello Giuseppe, 50, Domenico Cimini, 46, Pasquale Carrese, 39, e Antonio Virtuosi, 28. Ai cinque, ritenuti personaggi di rilievo del clan Moccia, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno notificato un'ordinanza del gip del Tribunale di Napoli per i reati commessi a vario titolo di tentata estorsione continuata, porto abusivo di arma da fuoco e danneggiamento seguito da incendio. Reati commessi con aggravante del metodo mafioso.