Napoli, aggredisce i poliziotti: arrestato dopo una colluttazione

I poliziotti hanno controllato due persone che sostavano con fare sospetto in via Santi Quaranta, angolo via Lavinaio, a Porta Nolana. Uno di loro, durante le fasi dell’identificazione, ha dato in escandescenze e inveito contro un operatore: lo ha anche spingto, facendolo rovinare al suolo. Ma, dopo una colluttazione, è stato bloccato dagli agenti.

C.D.C., 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.