Caivano, trovato il cadavere di un 45enne in un terreno: è di un uomo allontanatosi dall'ospedale

Domenica mattina all’insegna dello sconcerto a Caivano dove è stato trovato il cadavere di un uomo. La scoperta è avvenuta in un terreno nella frazione Pascarola. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e ciò ha reso più difficile l’identificazione.

I militari dell’Arma della compagnia locale sono entrati subito in azione delimitando l’area e avviando le indagini.

Il cadavere è di un 45enne che si è allontanato lo scorso 3 ottobre dall’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. L’uomo era ricoverato nel reparto psichiatria. Al momento, non si esclude che sia morto per cause naturali. L’attività investigativa risulta essere ancora in corso.