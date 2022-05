Napoli, Alibus ogni 10 minuti e ticket a bordo: il piano anti-code

È boom di passeggeri in arrivo all'aeroporto di Capodichino. Per questo, l'amministrazione comunale ha predisposto una serie di interventi utili a migliorare l'accoglienza dei turisti. Dal 7 maggio aumentano le corse di Alibus - servizio garantito da Anm - da 6 a 8 mezzi in circolazione, nelle ore di punta con partenze ogni 10 minuti. Entro due settimane, periodo necessario all'installazione delle apparecchiature, si potrà inoltre pagare a bordo del bus con carta di credito a contatto oltre che con l'app di UnicoCampania: ciò consentirà di ridurre le code alle fermate. Intesificati anche i controlli per la viabilità affidati ai vigili urbani.

