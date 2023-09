La folle corsa a bordo di una Lamborghini è finita con lo schianto della fuoriserie contro un muro di cemento a Bagnoli. L'incidente è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì in via Pasquale Leonardi Cattolica, un lungo rettilineo che collega via Coroglio con Cavallggeri dove l'auto ha rimbalzato più volte tra le due carreggiate prima di conficcarsi nel muro. Il 28enne alla guida dell'auto di lusso, presa a noleggio, è stato ricoverato all'ospedale San Paolo con una prognosi di 30 giorni mentre il passeggero, suo coetaneo, ha riportato solo lievi contusioni.

La dinamica dell'incidente è stata rocambolesca, sono stati danneggiati numerosi oggetti di arredo urbano, incluso un palo della luce che è stato abbattuto. La Lamborghini è uscita fuori strada, girando più volte su sé stessa per colpire ripetutamente i bordi di entrambe le carreggiate e conficcarsi, infine, contro il muro di cemento a bordo strada. L'auto si è letteralmente spezzata in due parti, sul lato posteriore e anteriore del veicolo. Le carambole hanno risparmiato solo l'abitacolo, rimasto intatto.

Le indagini della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano hanno accertato l'elevata velocità del mezzo che, molto probabilmente, superava i 140 chilometri orari e nelle prossime ore saranno analizzati i risultati degli esami tossicologici effettuati sul conducente per il quale è previsto, al momento, il ritiro della patente. I due giovani, entrambi di 28 anni e residenti a Sant'Antimo e Grumo Nevano, sono state le uniche persone coinvolte nell'impatto. Fortunatamente, nessun altro veicolo percorreva la strada al momento dello schianto.