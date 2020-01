Ambulanza sequestrata a Napoli, in campo il ministro Lamorgese: «Telecamere a bordo dal 15 gennaio»

«Dal 15 gennaio saranno attive le prime telecamere sulle ambulanze in servizio nel territorio di Napoli come sollecitato il 16 dicembre scorso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica mentre è prevista la realizzazione da parte dei presidi ospedalieri di sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali delle Forze di polizia». Lo annuncia la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.



