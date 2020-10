Napoli, ambulanza speronata a Fuorigrotta da auto «a tutta velocità»

Un'ambulanza inseguita da un'auto per una precedenza a un incrocio. Nella notte, fa sapere la pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, promossa da operatori sanitari, una ambulanza stava percorrendo, libera da intervento, via Giacomo Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli quando, da un'altra strada è «arrivata a tutta velocità una macchina con a bordo un uomo e una donna». «L'autista del mezzo di soccorso riesce a schivare per poco la vettura», ma ne nasce un diverbio fino a che, l'autista dell'ambulanza decide di «soprassedere e proseguire nel rientro in postazione». La coppia in auto, secondo quanto riferito nel post, decide di «seguire l'ambulanza, tentando di speronarla e tagliarle la strada». «L'equipaggio si è rifugiato con il mezzo di soccorso sotto la stazione di polizia di piazzale Tecchio - conclude il post - Speriamo che le telecamere della stazione di polizia abbiano ripreso l'accaduto».

