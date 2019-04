Napoli, accordo per i servizi Anm a Pasqua: gli orari di bus, metrò e funicolari

Giovedì 18 Aprile 2019, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 16:12

La Linea 1 metropolitana, le funicolari e i bus a Pasqua saranno in attività, al servizio dei napoletani e dei turisti che affollano la città. La svolta positiva rispetto al 2018, quando tutti i servizi si fermarono all'ora di pranzo, è stata ufficializzata al termine di una lunga serie di riunioni tra i vertici di Anm e le rappresentanze sindacali, chiudendo un accordo che costerà all'azienda 61.000 euro.«E' stata una trattativa - spiega l'amministratore unico di Anm Nicola Pascale - portata avanti con serenità e impegno da entrambe le parti e di questo ringrazio i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali, che confermano un rinnovato spirito di impegno comune per la missione dell'azienda. L'obiettivo era riuscire a fornire un servizio di qualità attraverso il trasporto pubblico e trasmettere ai napoletani e ai turisti l'immagine di una città che, nonostante le difficoltà sui fondi pubblici, fa il massimo per rendere godibile un giorno di festa».La Linea 1 Metropolitana, da Piscinola a Garibaldi, aprirà regolarmente alle ore 6.30 e proseguirà fino alle 13.30 con le ultime corse del mattino previste alle ore 12.30 da Piscinola e alle 13.00 da Garibaldi. Dopo una breve pausa, i treni torneranno a circolare con la prima corsa pomeridiana da Piscinola delle ore 16.51 e da Garibaldialle ore 17.31 per proseguire fino alle ore 23.00.Le Funicolari Centrale e Chiaia interrompono il servizio alle 13.00 per riaprire dopo una breve pausa con la prima corsa delle 16.30 e prolungare il servizio fino alle ore 23.30. Gli impianti di Montesanto e Mergellina funzioneranno invece solo al mattino fino alle ore 13.00. Gli autobus terminano il servizio entro le ore 13.30 per riprendere dopo una breve pausa alle ore 16.00 fino alle 23.00 con i servizi delle linee a frequenza festiva. Non sono previsti servizi notturni. Il servizio Alibus da e per l'aeroporto di Capodichino funzionerà regolarmente. Gliascensori cittadini restano aperti dalle ore 7:00 alle ore 13:30, tranne quello di Ventaglieri.Sempre a Pasqua saranno attivi h24 i parcheggi di interscambio Brin Colli Aminei mentre Chiaiano dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Il parcheggio Spalti in Pza Municipio resterà aperto dalle 7.20 alle ore 1.30 di notte, Mancinidalle ore 7.20 alle 23.30. Anche gli ANMPoint aziendali resteranno aperti fino alle 22.30 (con breve pausa pomeridiana dalle ore 13.30 alle 16.00) alla stazione Municipio del metrò, al Capolinea Bus ANM di Pza Garibaldi e per le Funicolari Centrale e Chiaia alle fermate Augusteo, Parco Margherita e Cimarosa.Nel giorno del Lunedì in Albis tutto il trasporto pubblico funzionerà regolarmente seguendo l'orario di esercizio dei giorni festivi.