Napoli, antiere davanti la congrega, vietata la visita alla tomba della moglie da 3 mesi

Cantiere al cimitero blocca ingresso della cappella, la denuncia di un vedovo di San Pietro a Patierno: «Non posso abbracciare simbolicamente la tomba di mia moglie da 3 mesi». Lo sfogo è di Mimmo Ronzullo, che dallo scorso aprile è impossibilitato a recarsi a portare un fiore alla consorte scomparsa in seguito a una lunga malattia circa un anno fa.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Giugliano, controlli ai campi nomadi: 4 veicoli senza Rc auto... FAR WEST Napoli, a Barra in 3 sullo scooterfuggono da controllo ma cadono:... LA STORIA Napoli, rubano l’auto a mamma di due bimbi disabili, parte la... LE TENDENZE Covid, rivoluzione turismo a Napoli: assicurazioni e mezzi green

Il motivo è la recinzione di un cantiere ancora aperto davanti ad un’area del cimitero monumentale di Poggioreale, per lavori che avrebbero dovuto riparare infiltrazioni causate da una condotta fognaria otturata. «Non riesco ad accedere alla congrega dove è sepolta mia moglie, eppure io, come tanti, continuo a pagare la tassa per non farle mancare le luci - sottolinea Mimmo - mi fa soffrire non poterle andare a rendere nemmeno un saluto».

Altri infatti si trovano nella stessa situazione, dato che gli utenti arrivano davanti alla congrega che rientra in quell’area transennata e non possono accedervi per salutare i loro cari. «Spero si risolva presto - incalza Ronzullo - perché da quel maledetto 16 novembre 2020 (giorno della mia tragedia familiare), tra il lockdown e le continue allerte meteo mi viene negato il diritto di abbracciare seppure virtualmente mia moglie».