«Piovono» lettere sui marciapiedi, giallo all'Arenella

Venerdì 9 Novembre 2018, 07:00

Come le foglie al vento, all'Arenella adesso piovono plichi e raccomandate. Inedito autunno, quello che vede fioccare al suolo non solo le lamine dei platani che si sfrondano, ma anche le comunicazioni inviate per posta dall'Inps, dal Comune, dalla Società Gestione Tributi e chi più ne ha più ne metta. Ma in questo caso c'è poco da togliere o da aggiungere: perché quello che è accaduto ieri in via Saverio Altamura - a due passi dallo Stadio Collana - ha veramente dell'incredibile.A dare l'allarme sono alcuni residenti della zona che, intorno alle nove del mattino, inciampano tra il fogliame mai rimosso facendo sollevare un nugolo di buste bianche. Sono lettere. Meglio: raccomandate in attesa di essere recapitate, ma che i destinatari non riceveranno mai. Tra il marciapiedi e il ciglio della strada C'è un vero e proprio tappeto di buste ancora sigillate. Qualcuna, a giudicare dalla consistenza e dal mittente, conterrebbe addirittura degli assegni, altre persino qualcosa che - almeno al tatto - appariva come una tessera plastificata, forse una carta di credito.