Napoli, arrestato l'aggressore che ha rotto il naso all'infermiere del 118

Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno arrestato Lombardi Gionata, 38enne, con pregiudizi di polizia, per il reato di lesioni personali ai danni di un infermiere in servizio presso ASL 1, operatore del 118, aggredito questa mattina. Infatti, l’infermiere, mentre espletava servizio al 118 è stato aggredito e colpito al volto prima con un casco e successivamente con una testata da Lombardi Gionata, coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale veniva soccorso dall’infermiere che ha poi aggredito.



Al pronto soccorso sono arrivati i poliziotti, che, dopo i primi accertamenti, ascoltato il malcapitato infermiere, hanno bloccato l’aggressore, in quel momento insieme alla moglie, presente anche lui al pronto soccorso per farsi medicare. Durante il controllo, all’interno della tasca del borsello del Lombardi, è stato trovato 1,08 grammi di marijuana mentre nella sua abitazione 0,37 grammi della stessa sostanza.



L’infermiere ha riportato, a seguito dell’aggressione, trauma cranico e frattura al naso, guaribile in 25 giorni, s.c. Lombardi è stato arrestato e sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito per direttissima nella giornata di domani.-

Martedì 29 Maggio 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 18:38

