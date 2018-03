Napoli, baby scippatore in manette: portò via la borsa a una 50enne

Sabato 24 Marzo 2018, 10:07

Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri a Napoli perché ritenuto l'autore di uno scippo ai danni di una donna perpetrato con un complice bloccato subito dopo il fatto. Il Tribunale per i minorenni ha disposto, per entrambi, che vengano collocati comunità, con l'accusa di furto con strappo e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso.Il ragazzino è stato identificato come il complice di un coetaneo insieme al quale 22 febbraio, nel quartiere Marianella, lungo via Marco Rocco di Torrepadula, scippò una 50enne portandole via la borsa con dentro effetti personali e poche decine di euro. I carabinieri riuscirono ad arrestare subito uno dei due, rintracciato non lontano dal luogo dello scippo mentre rovistava nella borsa: provò a evitare l'arresto anche ingaggiando colluttazione con i militari ma venne bloccato. L'altro, che riuscì a scappare, è stato rintracciato e bloccato.Il primo si trova nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, il secondo in una comunità.