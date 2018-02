Napoli, nuove accuse ai fratelli Cesaro: arrestato Di Nunzio, è la mente del riciclaggio di soldi sporchi

Lunedì 5 Febbraio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 12:23

Si chiama Salvatore Di Nunzio ed è accusato di essere la mente di alcune operazioni di riciclaggio per conto dei Cesaro.Il blitz dei militari del Ros è scattato stamattina all’alba, nell’ambito delle inchieste condotte dai pm Di Mauro e Visone, sotto il coordinamento dell’aggiunto Borrelli, sugli insediamenti produttivi di Lusciano e Marano.Detto «Tore 'a lavatrice» per la sua presunta disponibilità a fornire operazioni sospette, ora dovrà difendersi dall’accusa di concorso esterno in associazione camorristica, sulla scorta di alcuni presunti legami con i Polverino e i Mallardo.