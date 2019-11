Sgominata piazza di spaccio nel Napoletano, quattro arresti a Cardito

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte gli agenti del commissariato di Afragola hanno fatto irruzione in un palazzo in via Giovanni Pascoli a Cardito dopo avere notato strano viavai di persone e avere assistito a uno scambio droga-soldi che avveniva all’interno di una abitazione.Durante uno degli “acquisti”, i poliziotti hanno intimato l’alt e sono riusciti a guadagnare l’accesso all'appartamento dove hanno fermato quattro uomini trovati in possesso di circa 2.500 euro, di 13 grammi di cocaina già divisa in 24 involucri pronti per la vendita, tre bilancini di precisione, un setaccio, cinque accendini e due macchine per il sottovuoto con numerose buste di cellophane per il confezionamento, nonché un monitor adibito a videosorveglianza e numerosi foglietti su cui era trascritta la contabilità dell’attività illecita., casertani di 33 e 35 anni, e, napoletani di 44 e 33 anni, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.