Una mini piantagione di marijuana nel giardino della villetta: arrestato spacciatore col pollice verde

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto dei cani antidroga dell’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale, ​gli agenti del commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo in via Santa Lucia al Monte presso l’abitazione di una persona trovata in possesso di 11 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 10 grammi e di un cellulare.

I poliziotti hanno esteso il controllo a una villetta in uso all’uomo a Castel Volturno in cui hanno scoperto 17 piantine di marijuana coltivate nel giardino e altre due bustine della stessa sostanza.

D.Z., 29enne napoletano, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

