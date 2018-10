Napoli, Arturo a scuola di boxe con Oliva: «Salire sul ring mi dà fiducia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 07:30

Un sorriso così a casa di Arturo non lo si vedeva da tempo. Un sorriso che soltanto lo sport può regalare e soltanto un campione olimpico come Patrizio Oliva può offrire. Arturo sta tornando lentamente a prendere in mano la propria vita. La brutale aggressione subita in via Foria è lontana quasi un anno (18 dicembre 2017) e gli step per risorgere sono lenti ma costanti. Un passo dopo l'altro, un giorno dopo l'altro. Il tempo magari non lenisce tutte le ferite ma lo sport può farlo perché lo sport è vita.E Arturo sta dimostrando tutta la sua forza caratteriale insegnando, lui agli altri, quale sia la strada da percorrere. Lunedì sera ha infilato per la prima volta i guantoni da boxe incontrando sul suo percorso due campioni dello sport come Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi.E con loro «Milleculure», la palestra di Soccavo dove si insegnano sport, valori e disciplina.