LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque auto elettriche danneggiate in poco più di un mese: sotto attacco le automobili elettriche di Amicar sharing, il servizio di car sharing avviato a metà giugno scorso in città dal gruppo di imprese sociali Gesco, che si trova oggi a denunciare una serie di atti vandalici a opera di ignoti, in diversi punti della città., per integrare il trasporto pubblico urbano, aiutare a decongestionare il traffico e contribuire a ridurre l’inquinamento (le auto sono a emissioni zero), che oggi si trova a fare i conti con pesanti atti vandalici: specchietti fracassati, sportelli sfregiati e un’auto completamente distrutta.Il primo episodio a inizio luglio, con un’auto prima scomparsa al Rione Alto e poi ritrovata totalmente distrutta, poi a seguire altri episodi: un’auto al Vomero sfregiata con graffi fatti con cacciavite su tutti i lati, un’altra danneggiata con un punteruolo/giravite infilato nella portiera destra, mentre era parcheggiata davanti allo stadio San Paolo, e un’altra auto ritrovata con tre ruote squarciate mentre era parcheggiata in via Marina. Ieri l’ultimo danno: uno specchietto interamente distrutto a un’Amicar che era parcheggiata a via Taddeo da Sessa.“Non crediamo che si tratti più di episodi isolati – dichiara il presidente di Gesco Sergio D’Angelo – ma sospettiamo possa trattarsi di una vera e propria strategia volta a scoraggiare l’utilizzo delle auto elettriche e del car sharing, che in altre città è considerato un servizio di mobilità all’avanguardia mentre qui a Napoli attrae solo attenzioni negative. Ci aspettiamo ora massima attenzione da parte degli inquirenti e della Questura, affinché si individuino al più presto i responsabili dei danneggiamenti e si possa procedere con l’implementazione del servizio in massima sicurezza”.“L’ottanta per cento degli iscritti alla piattaforma on line per il noleggio di Amicar – dice Giacomo Smarrazzo, coordinatore del servizio – è rappresentata da napoletani. Questo significa che i nostri concittadini hanno perfettamente inteso il messaggio che abbiamo voluto lanciare con il servizio di car sharing: un’integrazione con il servizio di trasporto pubblico e privato che rende più facili gli spostamenti a Napoli, soprattutto in periodi come questo in cui può risultare molto conveniente raggiungere le spiagge cittadine con auto elettriche che si possono parcheggiare praticamente ovunque e possono passare nelle zone a traffico limitato. Perciò ci aspettiamo che i cittadini lo proteggano come un servizio utile a tutti e che le forze dell’ordine si attivino subito per scongiurare altri episodi ai danni delle autovetture”.