Napoli, babygang armata di tirapugni fermata dopo un'aggressione

Ancora violenza il sabato sera. A denunciarla un gruppo di ragazzi che hanno fermato i poliziotti in strada, raccontando che poco prima erano stati aggrediti da altri giovani armati di noccoliere e bastoni telescopici. Grazie alla loro descrizione, in sette sono stati individuati in zona e trovati in possesso di 4 tirapugni e 3 manganelli. Tra loro, due 14enni napoletani sono stati denunciati per lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere, mentre gli altri, tra i 12 e 13 anni, sono stati affidati ai genitori.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Pozzuoli, 200 ragazzi sfollati nel locale non a norma IL CASO Tre arrestati per furto in profumeria dopo un inseguimento... L'OPERAZIONE Ercolano, lavoratori in nero e norme violate: titolare del locale...

Controlli nelle strade della movida anche in via Toledo, al largo Berlinguer e nei Quartieri Spagnoli: identificate 180 persone, controllati 9 esercizi commerciali e rimossi 10 veicoli in divieto di sosta. Ancora: ai Decumani, nel centro storico e in particolare in zona Borgo Orefici e in piazza del Gesù Nuovo, identificate 69 persone e rimossi 5 veicoli in divieto di sosta.