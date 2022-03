Tre arrestati per furto in profumeria dopo un inseguimento nell'hinterland

A Palma Campania i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato tre persone di nazionalità georgiana. Alcuni cittadini avevano segnalato al 112 un furto in una profumeria del posto da parte dei tre uomini che si erano allontanati a bordo di un’auto. Così sono scattate le ricerche e i militari dell’arma hanno ritracciato l'auto in via Circumvallazione: dopo l'inseguimento, l'arresto. Ritrovati cinture, profumi e orologi per un valore di 600 euro. Gli arrestati - hanno 32, 30 e 21 anni - sono in attesa di giudizio.