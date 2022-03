Ercolano, lavoratori in nero e norme violate: titolare del locale denunciato e attività sospesa

Sei lavoratori in nero sorpresi in un locale: il titolare è stato denunciato e l'attività sospesa. Gli accertamenti sono scattati nella serata di ispezioni organizzata dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e delle norme anti-contagio.

A Ercolano in via San Vito i militari hanno controllato l’attività commerciale e riscontrato che 6 lavoratori su 10 che non erano mai stati regolarmente assunti. Lavoratori in nero, ma non solo: diverse le violazioni amministrative e penali riscontrate per un totale di 71mila euro circa. I carabinieri hanno constatato, infatti, che le vie di fuga e le uscite di emergenza erano inadeguate e che il titolare non aveva predisposto per i suoi dipendenti le previste visite mediche e l’adeguata formazione.