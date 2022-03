Pozzuoli, 200 ragazzi sfollati nel locale non a norma

Duecento ragazzi nella notte sfollati nel locale a Pozzuoli. Lì dove è scattato il sequestro preventivo di un locale notturno di via Campana. Denunciati i due titolari dell’attività commerciale perché non in possesso delle autorizzazioni previste dall’articolo 80 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. In sostanza, nessuna commissione tecnica aveva mai verificato la sicurezza e la solidità dell’edificio nonché la presenza delle uscite di sicurezza adeguate in caso di incendio. L’attività, inoltre, non aveva neanche la licenza per i “trattenimenti danzanti”, si legge nella nota diffusa dai militari: sono in corso accertamenti che potrebbero far scattare altre sanzioni.

