Napoli, la sfida della babygang: vandalizzata l'opera di Iodice nella Galleria Umberto I

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:39

«L’albero dei desideri di Natale è rimasto al suo posto, ma le babygang hanno preso di mira la scultura in legno che l’artista Salvatore Iodice aveva donato alla città affiancandola all’abete addobbato dal Gambrinus». A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale «a nulla sono valsi gli appelli alle forze dell’ordine a cui abbiamo chiesto di intensificare i controlli per evitare che le babygang portassero a termine altri raid contro quello che è ormai diventato un simbolo della lotta della Napoli migliore contro quella che si alimenta di violenza e prepotenza».«La vandalizzazione dell’opera di Iodice lascia ancora più l’amaro in bocca perché era stata realizzata da una persona che vive e lavora nei Quartieri spagnoli e che ha deciso di cambiare vita, riscattandosi da un’infanzia e una gioventù in cui aveva rischiato di intraprendere una strada sbagliata», ha aggiunto Borrelli sottolineando che «lo stesso Iodice proverà a ristrutturare la scultura in tempi brevi e, se ci riuscirà, la rimetterà al suo posto in Galleria».«La battaglia contro le babygang continua e continuerà nei prossimi giorni, ma servirebbe un maggior impegno da parte delle forze dell’ordine nel difendere un monumento e un simbolo di Napoli, qual è la Galleria, dalla violenza di questi piccoli delinquenti su cui ancora non c’è la necessaria attenzione», ha concluso Borrelli.