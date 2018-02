Sabato 17 Febbraio 2018, 14:56

Una donna ucraina di 59 anni è stata arrestata dalla polizia a Napoli con l'accusa di aver picchiato un'anziana di 85 anni. Il fatto è avvenuto in un appartamento di Bagnoli: l'ucraina era la badante dell'anziana signora. La 59enne deve anche di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, perché quando sono giunti i poliziotti sul posto ha cominciato a lanciare oggetti di vario genere colpendo la poliziotta presente alla testa con una bottiglia.Gli agenti hanno faticato non poco a bloccare la donna che continuava a divincolarsi con calci e pugni all'indirizzo dei poliziotti, che sono al fine riusciti a fermarla ed a trasportarla al vicino ospedale San Paolo per i necessari accertamenti sanitari.