Napoli, bambino cade dal balcone al terzo piano e muore: aveva quattro anni

Un bimbo di quattro anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina, nel centro storico di Napoli. La tragedia è avvenuta nell'abitazione del piccolo in una traversa di via Foria, non lontano dagli uffici del giudice di pace. Inutile la corsa nell'ospedale dei Pellegrini nella Pignasecca, dove si sono radunati anche decine di parenti e amici dei genitori del bambino.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia scientifica che stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.