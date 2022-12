Napoli, blitz anti-droga in una casa: arrestato 21enne di PIanura

In un’abitazione a Pianura, in via Aida, i poliziotti hanno rinvenuto 41 bustine con circa 50 grammi di marijuana, 44 involucri con circa 75 grammi di hashish, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 280 euro. C.C., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.