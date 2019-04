Napoli, blitz della polizia ai decumani: arrestato rapinatore serale gambiano

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani hanno sottoposto a fermo di p.g. M. S. 22enne gambiano, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso. A seguito di un’accurata attività di indagine della Polizia, il giovane è stato riconosciuto quale autore di almeno due delle rapine consumate nella zona del centro storico lo scorso mese di marzo, eseguite con modalità cruente ed identico modus operandi; infatti, il gambiano, in concorso con altra persona in fase di identificazione, individuata la vittima, irrompeva sul malcapitato colpendolo in testa con una bottiglia di vetro, lo minacciava puntandogli contro la bottiglia spaccata ed infliggeva fendenti particolarmente violenti per farsi consegnare la refurtiva. L’attività investigativa ha portato gli agenti a controllare il gambiano nella mattinata di sabato u.s. in piazza Bellini, che ha cercato di sottrarsi al controllo ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Ufficio per le formalità del caso. Il giovane è stato sottoposto a fermo di p.g. e condotto presso il Carcere di Napoli Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del fermo avvenuta nella mattinata odierna.

Giovedì 18 Aprile 2019, 20:03

