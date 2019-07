Giovedì 4 Luglio 2019, 13:45

Una delegazione di lavoratori della Whirlpool ha raggiunto il Palacercola dove è in corso l'incontro di basket femminile tra Usa e Taipei per le Universiadi. I lavoratori indossano la maglietta bianca con la scritta: «Whirlpool Napoli non molla».«Oggi 4 luglio nel giorno dell'Indipendence Day - spiegano gli operai dello stabilimento di via Argine - i lavoratori Whirlpool sono alla partita di pallacanestro femminile Usa-Taipei per le Universiadi per dire che Whirlpool Napoli è da confermare. L'accordo non si tocca. Nessuna indipendenza dall'accordo».