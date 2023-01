Napoli, bloccato veicolo in fuga: è rubato, ritrovata anche una moto

Scatta la segnalazione di un veicolo in fuga dopo un tentativo di furto in un garage di via Netti a Napoli. Ma, giunti in via Domenico Fontana, i poliziotti hanno intercettato l’auto con due persone a bordo e il conducente, nonostante gli fosse stato da loro intimato l’alt, ha invertito il senso di marcia ed è scappato.



Ne è nato un inseguimento terminato in via Piccinni, dove i due hanno abbandonato la vettura per proseguire la fuga a piedi ma il passeggero è stato raggiunto e bloccato. Non solo. Gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata sabato scorso e trovato, nella stessa, diversi oggetti appartenenti al proprietario del veicolo, tra cui la chiave di una moto, anche quest’ultima rubata nella stessa giornata e rinvenuta poi in via Cesare Rosaroll. Nella vettura anche un propulsore elettrico per carrozzina disabili, 28 scatole contenenti cateteri e una cassa acustica di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Il 39enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione.